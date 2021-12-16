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December 16 2021 - 17:26

انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين ايران وعمان

منذ 2 ساعة 16 December، 2021
المناورات البحرية المشتركة
ايران - عربي وإقليمي

بدأت صباح الخميس، الدورة التاسعة للمناورات المشتركة بين القوة البحرية الايرانية ونظيرتها العمانية في المياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية قبالة مضيق هرمز وبحر عمان. هذه المناورة البحرية، جاءت في اطار الاتفاق الحاصلة خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الايرانية العمانية، للقيام بنشاطات انقاذ واغاثة مشتركة في منطقة بحر عمان ومضيق هرمز.

وتشارك في هذه الدورة من المناورات، قطع تابعة لسلاح البحر الايراني وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحية البحرية الى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية؛ وباسناد مروحي من قبل البلدين.

انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين ايران وعمان

وجرت مراسم افتتاح مناورة الانقاذ والاغاثة البحرية التاسعة، بحضور الرئيسين الايراني والعماني للجنة الصداقة العسكرية المشتركة واعضائها؛ تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري واجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى اداء الكوادر المنتسبة.

المصدر: ارنا

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