وزير الخارجية السعودي يصل مصر

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى مصر لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلاً “وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”.

ويبحث الجانبان خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية السعودية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات.

المصدر: روسيا اليوم