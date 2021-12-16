اعتراض رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 14:40

اعتراض رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي

منذ 22 mins 16 December، 2021
أبو ذويل
سورية - عربي وإقليمي

تأكيداً لرفضهم وجود الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية، اعترض أهالي قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع. وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي لـ “سانا” أن الأهالي “اعترضوا بمساندة حاجز للجيش رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات ترافقه سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها حاول العبور من حاجز الدمخية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة”.

وبيّنت المصادر أن الأهالي رشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة مجرد وصولها إلى مشارف قرية الدمخية وأجبروها على التراجع والمغادرة ورددوا شعارات تندد بالاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به.

وأمس الأول اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات تابعة لميليشيا “قسد” حاولت المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامشلى الجنوبي والتوجه إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع.

المصدر: سانا

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