ناسا تؤجل إطلاق تلسكوبها العملاق مرة أخرى

أعلنت وكالة ناسا عن نيتها تأجيل موعد إطلاق ++”جيمس ويب” الذي كان مخططا له الشهر الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة “لأسباب فنية تقرر تأجيل موعد إطلاق تلسكوب جيمس ويب والذي كان من المقرر أن يطلق في 22 ديسمبر الجاري، لقد قررنا تأجيل الموعد لمدة يومين على الأقل، الخبراء اكتشفوا مشكلات في إرسال واستقبال البيانات بين التلسكوب والصاروخ الحامل له، ويعملون على معالجة هذه المشكلات حاليا”.

وأضاف البيان “للأسباب السابقة سيتم إطلاق التلسكوب في موعد أقصاه 24 ديسمبر الجاري، وسنعلن عن هذا الموعد قبل الـ 17 من هذا الشهر”.

وكانت ناسا قد أجلت موعد إطلاق تلسكوبها المذكورعدة مرات من قبل لأسباب مختلفة من بينها مشكلات تتعلق بصاروخ Ariane 5 الذي سيحمله إلى الفضاء، وكانت قد أشارت إلى أنها تخطط لإطلاقه من 18 ديسمبر الجاري لكنها عادت لتأجيل الموعد هذه المرة أيضا.

و”جيمس ويب” هو تلسكوب عملاق تطوره ناسا بالتعان مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية CSA، ومن المفترض أن يرسل إلى الفضاء باستخدام صاروخ أوروبي من نوع Ariane 5، من المفترض أن يحل هذا التلسكوب محل تلسكوب “هابل” الشهير، ويقدم للعلماء معلومات وصورا هامة تتعلق بالنجوم والأجسام الفضائية البعيدة.

وبدأ العمل على مشروع هذا التلسكوب منذ العام 1995، حيث كان من المقرر إطلاقه عام 2007، لكن المشروع تأجل عدة مرات بسبب التكلفة العالية التي تجاوزت جميع الحسابات الأصلية، ليتقرر إطلاقه عام 2021.

المصدر: روسيا اليوم