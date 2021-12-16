سعر الذهب يهبط 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1761.56 دولار للأوقية بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن اليوم الأربعاء أنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بجائحة كورونا في مارس، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.

وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 2.2 بالمئة كانت متوقعة في سبتمبر، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5 بالمئة.

المصدر: النفط