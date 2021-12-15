الرئيس الأسد استقبل وفدا روسيا: الغرب يهدف لإبقاء على المخيمات كحاضنة للإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 18:30

الرئيس الأسد استقبل وفدا روسيا: الغرب يهدف لإبقاء على المخيمات كحاضنة للإرهاب

منذ 4 mins 15 December، 2021
أخبار موقع المنار
سورية - عربي وإقليمي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الاربعاء ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال والوفد المرافق الذي يزور سوريا.

ودار الحديث خلال اللقاء حول قضية الأطفال الموجودين في مخيمي الهول والروج، حيث تمت مناقشة الخطوات والجهود المشتركة السورية الروسية لإخراج هؤلاء الأطفال من المخيمات على الرغم من العقبات الكثيرة التي تضعها بعض الدول الغربية في هذا المجال.

وأكد الرئيس الأسد أنه “على الرغم من أن هذا الملف هو ملف إنساني بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسياً بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف”، ولفت الى أنه “على التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائيا”.

بدورها، أشارت المفوضة بيلوفا إلى “أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سورية وروسيا في هذا الملف وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات”.

المصدر: سانا

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