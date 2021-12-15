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December 15 2021 - 03:38

الأمم المتحدة: على السلطات الأمريكية رفع أو تجميد العقوبات على إيران

منذ 1 ساعة 15 December، 2021
ديكالو
الامم المتحدة

دعت “مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام” روزماري ديكارلو ” السلطات الأمريكية إلى رفع أو تجميد العقوبات التي فرضتها على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي”.

وقالت ديكارلو خلال اجتماع مع مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء “أتوجه مع الأمين العام إلى الولايات المتحدة بدعوة إلى رفع أو تجميد العقوبات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتمديد عمل الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران”.

وتابعت ديكارلو “نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص إلى التعاون مع إيران في قطاع التجارة واستخدام المقترحات المتوفرة بما في ذلك آلية الدعم الدولي للتبادل التجاري واتفاق سويسرا التجاري حول بضائع الطابع الإنساني”.

المصدر: روسيا اليوم

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