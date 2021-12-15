لافروف: على الأمريكيين والأوروبيين ألا يحاولوا التدخل بالانتخابات الليبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 02:02

لافروف: على الأمريكيين والأوروبيين ألا يحاولوا التدخل بالانتخابات الليبية

منذ 1 ساعة 15 December، 2021
لافروف
أخبار دولية - روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة عدم التدخل في الانتخابات الليبية المتوقعة في 24 من الشهر الجاري، من قبل الأمريكيين والأوروبيين.

وقال لافروف الثلاثاء “ليس بوسعي أن أتحدث باسم الشعب الليبي، ولا يحق ذلك للولايات المتحدة لأنها شاركت في تدمير الدولة الليبية في عام 2011″، وتابع “كما تحدث الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، فإن الولايات المتحدة كانت تسعى لإدارة الأمور من وراء الظهور وتقدمت الدول مثل فرنسا إلى الأمام، والتي تبين أن لديها حسابات شخصية مع معمر القذافي”.

وأضاف لافروف “لا أود أن آخذ ذلك على عاتقي، ولن أنصح للأمريكيين والأوروبيين أن يحاولوا من جديد تقرير مصير شعب آخر وخاصة الليبي ويجب أن يقرره الليبيون بأنفسهم”، وأكد “سنسعى إلى أن يضمن الليبيون بأنفسهم الشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية وأن يكون لديهم ما يكفي من الشجاعة للاعتراف بنتائج خيار الشعب”.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية من المقرر أن تجري في ليبيا يوم 24 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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