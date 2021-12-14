عزل ضابط مخابرات سجن “جلبوع” الصهيوني بعد فشله أمام أسرى “نفق الحرية”

قالت وسائل إعلام في كيان العدو الإسرائيلي الثلاثاء إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وفي إطار تبعات عملية ” نفق الحرية” أسرى سجن جلبوع ، أصدرت قرار بعزل أحد المسؤولين في السجن.

وأوضحت وسائل الاعلام أن مصلحة السجون قررت عزل ضابط المخابرات المسؤول عن سجن جلبوع بعد فشله أمام أسرى “نفق الحرية “.

وفي ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢١، أعلنت إدارة سجون العدو الإسرائيلي عن تمكن 6 أسرى فلسطينيين من التحرر، من سجن “جلبوع” شمال فلسطين المحتلة، عن طريق نفق حفروه في غرف السجن، لتعلن فيما بعد اعتقالهم في أماكن مختلفة.

المصدر: فلسطين اليوم