حملة اعتقالات صهيونية في الضفة الغربية

تستمرُ الاجراءاتُ الصهيونيةُ بحقِ الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، انتزعت بلديةُ الاحتلال في القدس المحتلة قطعةَ ارضٍ تملكها اربعُ عائلاتٍ فلسطينيةٍ في حي الشيخ جراح ، واستولت عليها بذريعةِ المصلحةِ العامة.

وعلى الفور باشرت بلديةُ الاحتلال اعمالَ التجريفِ في الأرض التي تبلغُ مساحتُها نحوَ اربعةِ الافٍ وسبعِمئةِ مترٍ مربعٍ لتحويلِها الى موقفٍ للسيارات.

وكانت المحكمةُ العليا أعطت البلديةَ في نهايةِ الشهرِ الماضي صلاحيةَ الاستيلاءِ على الارضِ بهدفِ إنشاءِ حديقةٍ تخدمُ المستوطنين.

وشنت قواتُ الاحتلالِ حملةَ اعتقالات في مناطقِ الضفةِ الغربية طالت ستةَ عشرَ مواطناً فلسطينياً في القدس المحتلة ومحافظاتِ رام الله وطولكرم والخليل.

ووقعت مواجهاتٌ عنيفةٌ بينَ الشبانِ الفلسطينيين وجنودِ الاحتلالِ في مدينة رام الله أثناء اقتحامِ قواتِ الاحتلالِ حرمَ جامعةِ بيرزيت، حيث قامت بفرضِ طوقٍ عسكريٍ من جميعِ مداخلِ الجامعة، واعتدت على حراسها، وقامت بالعبثِ والتخريبِ بمحتوياتِ الجامعة.

المصدر: قناة المنار