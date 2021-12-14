النائب عز الدين جال على الفاعليات الدينية في صور وتشديد على التكاتف والتعاون للخروج من الازمة

جال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين على رأس وفد من “حزب الله” على الفاعليات الدينية في مدينة صور.

بداية الجولة، كانت في مسجد السيد عبد الحسين شرف الدين في المدينة، حيث التقى إمام المسجد الشيخ حسين اسماعيل، وتم التطرق إلى مختلف القضايا على الساحة اللبنانية، وتبادلا الرأي حول الانتخابات وعرضا شؤونا تتعلق بحاجات المدينة على المستويات كافة.

ثم انتقل عز الدين والوفد المرافق، إلى منزل الشيخ علي حب الله وبعدها إلى منزل السيد محمد الغروي في المدينة، وبحسب بيان، تم التشديد على “ضرورة التكاتف جميعا والوقوف إلى جانب المستضعفين في بلدنا لنمرر هذه المرحلة الصعبة”، كما جرى التطرق إلى “الوضع السياسي وأسباب عدم انعقاد الحكومة التي باتت واضحة للجميع، فضلا عن التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني وأثرها السلبي على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على جميع المكونات اللبنانية”.

وختام الجولة كانت في دار الفتوى في المدينة، حيث التقى عز الدين مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال في حضور رئيس دائرة أوقاف صور الشيخ عصام كساب.

وبعد الترحيب بالوفد، قال الشيخ الحبال:” لقد كانت مناسبة وفرصة للتباحث في الأمور العامة والأحوال التي تمر بها البلاد، وهي أحوال صعبة، وتحتاج للتكاتف والتعاون بين الجميع للخروج من الشدة التي تعاني منها البلاد والناس، ونسأل الله أن يوحد الصفوف، وأن يجمع الكلمة، وأن يجتمع الجميع على العمل لإخراج البلاد من الأزمة التي يعاني منها الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام