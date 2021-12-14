عبداللهيان ولافروف يؤكدان تصميم إيران وروسيا على إحياء الاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، مؤكدين التصميم على “إعادة الاتفاق بشكله الأصلي المتوازن”. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وعبد اللهيان أجريا الاثنين، بمبادرة من الطرف الإيراني، اتصالاً هاتفياً ركزا فيه “الاهتمام الأساسي على القضايا الحيوية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي في سياق استئناف العملية التفاوضية في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر”.
وأفاد البيان أن “كلا الطرفين أكدا التصميم المشترك على إحياء الصفقة النووية بشكلها الأصلي المتوازن، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي”. وشدد لافروف وعبد اللهيان، حسب البيان، على أن “هذا هو السبيل الصائب الوحيد لضمان رعاية حقوق ومصالح كل الأطراف المشاركة في الاتفاقات الشاملة”. كما بحث وزيرا الخارجية الروسي والإيراني عددا من القضايا الحيوية للأجندتين الثنائية والدولية.
المصدر: فارس