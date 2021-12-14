بايدن ونظيره الفنلندي يبحثان “زيادة روسيا قدراتها العسكرية على حدود أوكرانيا”

بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفنلندي، ساولي نينيستيو، تطورات الأوضاع حول أوكرانيا في ظل الادعاءات الغربية بشأن حشد روسيا قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره مساء الاثنين أن الرئيسين “بحثا القلق المشترك بشأن زيادة روسيا المزعزعة للاستقرار لقدراتها العسكرية على طول الحدود الأوكرانية وأهمية الجهود العابرة للمحيط الأطلسي لخفض توتر الأوضاع”.

كما ناقش بايدن ونينيستيو نية فنلندا شراء مقاتلات أمريكية من طراز “F-35″، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا الخيار سيمثل أساسا متينا لعلاقات ثنائية أوثق في مجال الدفاع لسنوات طويلة.

وتدعي الولايات المتحدة بإصرار أن روسيا تكثف أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا فيما تقول إنه يمكن أن يكون استعدادا للهجوم عليها دون تقديم أي أدلة على ذلك.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي للطرف الروسي استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة.

المصدر: وكالات