السفير الروسي في فيينا : طهران لديها عزيمة قصوى لإحياء الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 01:04

السفير الروسي في فيينا : طهران لديها عزيمة قصوى لإحياء الاتفاق النووي

منذ 17 mins 14 December، 2021
سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف
ايران - عربي وإقليمي

قال المندوب والسفير الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا “ميخائيل اوليانوف” : ان المقترحات المقدمة من جانب ايران حول الاتفاق النووي، تشير الى عزيمة طهران القصوى لاحياء هذا الاتفاق.
واضاف “اوليانوف” خلال تصريح صحفي له اليوم الاثنين، ان “المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة الدول 4+1، رغم انها غير سريعة جدا لكنها ماضية نحو الامام”.
وصرح هذا الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى، ان “من القضايا المطروحة حاليا خلال مفاوضات فيينا هي نشاطات ايران النووية.
يذكر، ان الجولة السابعة للمفاوضات حول برنامج ايران النووي مع التركيز على الغاء الحظر، بدأت منذ الاثنين 29 نوفمبر الماضي في العاصمة النمساوية.

المصدر: ارنا

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