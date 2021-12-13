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December 13 2021 - 12:42

ميزة جديدة من واتساب تتيح الدفع بالعملات المشفرة

منذ 8 mins 13 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال ستيفان كاسريل رئيس محفظة نوفي للعملات المشفرة التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، فيسبوك سابقا، إن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق التراسل واتساب.

المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام المحفظة لا يؤثر على خصوصية الرسائل والمكالمات على تطبيق واتساب.

وتعمل ميتا بلاتفورمز منذ عدة أشهر على تطوير تطبيق المحفظة في الوقت الذي عمدت فيه إلى تقليص خططها العالمية لإصدار عملة رقمية اسمها “ديم” وذلك بفعل مخاوف تنظيمية، ائوتتيح “نوفي” التي أطلقت للاختبار في أكتوبر، للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها باستعمال العملة الرقمية Pax Dollar.
وبالنسبة للميزة الجديدة في “واتساب”، فهي تتيح إرسال الأموال كمرفق في الدردشة على الفور، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحسب التقارير، لا توجد رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها بالخاصية الجديدة، كما لا توجد قيود على عدد المرات التي يمكن فيها إرسال الأموال، ولا رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب “نوفي” الخاص، أو التحويل منه إلى الحساب المصرفي.

المصدر: اخبار الان

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