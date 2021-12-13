الذهب يرتفع وسط زيادة التضخم في الولايات المتحدة

صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها إلغاء برنامج شراء السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.20 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1785.70 دولار.

ومن المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمركي) عن خفض أسرع في مشتريات السندات لكن المخاوف الأكثر وضوحا بشأن التضخم يمكن أن تزعج الأسواق.

وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر في 14-15 ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.22 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 946.74 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1769.61 دولار.

المصدر: رويترز