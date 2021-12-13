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December 13 2021 - 10:44

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار مخاوف أوميكرون

منذ 1 ساعة 13 December، 2021
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير “أوميكرون” محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.7 في المئة إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة الماضي.

فيما صعد خام “غرب تكساس” بنسبة 1.0 في المئة إلى 72.36 دولار للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر: رويترز

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