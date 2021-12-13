محتجون اعتصموا امام كهرباء حلبا احتجاجا على انقطاع التيار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2021 - 10:42

محتجون اعتصموا امام كهرباء حلبا احتجاجا على انقطاع التيار

منذ 42 mins 13 December، 2021
المنار
المنار
لبنان

اعتصم محتجون من حي بيت يونس في بلدة السمونية في سهل عكار أمام  مؤسسة كهرباء لبنان في حلبا ومكتب شركة “BUS” احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء مطالبين بإصلاح الأعطال التي أصابت المحول الرئيسي وأدت إلى انقطاع التيار عن الحي منذ مدة.

وأفادت مؤسسة الكهرباء في حلبا “أن انقطاع الكهرباء عن المنطقة والأعطال هي نتيجة التعليق المستمر من مخيمات النازحين السوريين على الشبكة، وقد عمدت مرات عدة إلى  نزع التعليق، ولكن يتم التعليق مجددا مما يؤدي الى انقطاعها عن المشتركين في السمونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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