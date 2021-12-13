محتجون اعتصموا امام كهرباء حلبا احتجاجا على انقطاع التيار

اعتصم محتجون من حي بيت يونس في بلدة السمونية في سهل عكار أمام مؤسسة كهرباء لبنان في حلبا ومكتب شركة “BUS” احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء مطالبين بإصلاح الأعطال التي أصابت المحول الرئيسي وأدت إلى انقطاع التيار عن الحي منذ مدة.

وأفادت مؤسسة الكهرباء في حلبا “أن انقطاع الكهرباء عن المنطقة والأعطال هي نتيجة التعليق المستمر من مخيمات النازحين السوريين على الشبكة، وقد عمدت مرات عدة إلى نزع التعليق، ولكن يتم التعليق مجددا مما يؤدي الى انقطاعها عن المشتركين في السمونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام