جونسون: موجة هائلة من كورونا آتية بسبب “أوميكرون”

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن “موجة هائلة” لجائحة فيروس كورونا تلوح في الأفق لتضرب بلاده جراء المتحور “أوميكرون”.

وقال جونسون، في خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في أنحاء المملكة المتحدة: “ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون”.

وأعلن جونسون في هذا السياق أن الجرعات المعززة من اللقاحات ضد المرض ستكون في متناول من تجاوز من العمر 18 عاما بحلول نهاية ديسمبر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا، التي وصلت حتى الآن إلى 63 دولة على الأقل، تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، بينها “دلتا”، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا غير حادة، إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية