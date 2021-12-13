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December 13 2021 - 03:06

تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية

منذ 24 mins 13 December، 2021
Iranian Ship
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن قائد مصانع القوة البحرية التابعة للجيش الايراني عن تجهيز أول سفينة استطلاع بحرية أطلق عليها أسم “شيراز”.
وفي بيان للعلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان قائد مصانع القوة البحرية التابعة للجيش قال: إن سفينة الاستطلاع “شيراز” (مشروع قيد الإنشاء في مجمع طلائيه)، هي أول مدمرة إيرانية مجهزة بمهبط لطائرة مروحية ولها برج مختلف لتركيب رادارات محلية الصنع.
واضاف: تم استخدام مجموعة واسعة من وسائل الحرب الإلكترونية والاستطلاع والمخابرات في بناء هذه المدمرة ، والتي اجتازت بنجاح اختباراتها الأولية بجهود الخبراء الايرانيين الشباب، وحاليا في المراحل النهائية من التجهيز.
وستنضم سفينة الاستطلاع إلى القوة البحرية للجيش الايراني بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية والتشغيلية.

المصدر: وكالة انباء فارس

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