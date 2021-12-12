الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و305 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2021 - 18:54

الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و305 إصابة جديدة بكورونا

منذ 6 mins 12 December، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد انه تم تسجيل 5 وفيات و305 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأشارت الوزيرة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، طوباس 6، نابلس 24، قطاع غزة 74”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60″، وتابعت “سجلت حالة وفاة في بني نعيم وأخرى في دورا و 5 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم

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