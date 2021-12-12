قوى الامن: توقيف مروج مخدرات مع أحد زبائنه في الكرنتينا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة المخدرات وترويجها، وتوقيفهم، توافرت معلومات حول أحد المروجين الذي ينشط ما بين الكرنتينا وجبيل. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:

– م. ز. (من مواليد عام 1997، لبناني)

وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو”، في محلة الكرنتينا، حيث عملت على توقيفه، بعدما حاول مقاومة عناصرها، شاهرا مسدسا حربيا في اتجاههم، فتم تجريده من سلاحه، وتكبيله. كما أوقفت أحد زبائنه، برفقته، ويدعى:

– ع. ح. (من مواليد عام 2000، لبناني)

بتفتيشهما والسيارة، عثر على:

– /46/ مظروفا في داخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالى /82/ غ

– /37/ مظروفا في داخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى /65/ غ

– قطعة من حشيشة الكيف زِنتها حوالى /2/ غ

– دفتر ورق لف سجائر، و/3/ أجهزة خلوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف كل منهما بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام