عشرات الضحايا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2021 - 09:14

عشرات الضحايا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة

منذ 35 mins 12 December، 2021
اعصار
أخبار دولية - الولايات المتحدة

لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب عددا من الولايات الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن بيشير قوله إن نحو 50 شخصا “من المرجح” أن يكونوا قد لقوا مصرعهم جراء موجة من الأعاصير القمعية التي اجتاحت كنتاكي وولايات أمريكية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن بيشير قوله في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلية WLKY إن عدد القتلى مرجح للارتفاع، مضيفا أن “التقارير مفجعة حقا”.

هذا ولقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة إعصارين ضربا ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة WMC التلفزيونية المحلية عن مدير مديرية الطوارئ في مقاطعة أوبيون قوله إن أحد الإعصارين ضرب هذه المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، فيما اجتاح الإعصار الثاني مقاطعة لايك، حيث قتل شخصان آخرين، بالإضافة إلى ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أوردت قناة “فوكس 2” عن وقوع عشرات الأشخاص تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لمستودع تابع لشركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية في ولاية إلينوي بسبب إعصار ضرب المنطقة. فيما كشفت وسائل إعلام مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة إعصار ضرب دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنساس.

 

المصدر: وكالات

التعليقات

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة