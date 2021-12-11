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December 11 2021 - 16:06

تراجع عدد الإصابات في بؤرة تفشي “أوميكرون” بجنوب إفريقيا

منذ 1 ساعة 11 December، 2021
جنوب إفريقيا
أخبار دولية - جنوب أفريقيا

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا تراجعا في عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” في مقاطعة غاوتنغ التي تعد أول بؤرة لتفشي “أوميكرون”. وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي 19018 حالة مقارنة بـ 22391 في اليوم السابق، وذلك نتيجة تسجيل تراجع الإصابات في مقاطعة غاوتنغ.

ولا تزال المقاطعة حتى الآن أكبر بؤرة لتفشي “أوميركون” رغم تسجيل تراجع. وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إن 507 أشخاص تم إدخالهم إلى المستشفيات للعلاج خلال الساعات الـ24 االماضية، مقارنة بـ453 خلال اليوم السابق. وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 5344 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 20 مقارنة مع 22 قبل يوم.

المصدر: روسيا اليوم

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