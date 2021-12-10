المرابطون: مخيمات الشتات الفلسطينية هي رمز رفض التوطين

اكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون “على أهمية البيان الذي صدر عن سفير دولة فلسطين أشرف دبور، فيما يتعلق بالقرار المتّخذ أخيراً من قبل وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، والذي يُعتبر وضع النقاط على الحروف في السجال السلبي الدائر حول هذا القرار الوزاري” بحسب بيان صادر عن المرابطون.

وثمن المرابطون “موقف السفير دبور في توصيف المواقف الفلسطينية الثابتة، فيما يتعلق بالتوطين، وقدرة الفلسطينيين في مخيمات الشتات، على إسقاط كل المحاولات الآثمة لجرّهم إلى الواقع الأمني الصعب لبنانياً، في مراحل انتشار الإرهاب أو التوتيرات الأمنية، التي كانت تُفتعل في محيط المخيمات”.

وشدد المرابطون على أن “حق العودة إلى فلسطين، لا يستطيع أي مواطن فلسطيني أن يتخلى عنه”.

وقال البيان “يجب على الجميع في لبنان إدراك حقيقة، أن مخيمات الشتات الفلسطينية هي رمز رفض التوطين، والتمسك بحق العودة، والابتعاد عن استخدام السلوك الشعبوي والمزايدات في موضوع التوطين والقضايا الإنسانية الفلسطينية المحقة”.

المصدر: بريد الموقع