الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و330 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2021 - 15:42

الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و330 إصابة جديدة بكورونا

منذ 19 mins 10 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة ان “الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، (2) في الخليل، (1) في بيت لحم”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 54، ضواحي القدس 5، الخليل 85، رام الله والبيرة 40، جنين 19، سلفيت 3، طوباس 4، نابلس 17، طولكرم 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 97”.

ولفتت الوزارة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 42، ضواحي القدس 2، الخليل 61، رام الله والبيرة 31، جنين 28، طوباس 11، نابلس 27، طولكرم 7، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 45”.

المصدر: فلسطين اليوم

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