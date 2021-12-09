مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 9-12-2021

فيما الربطُ السياسيُ المحليُ متعذرٌ الى الآنَ والعُطبُ القضائيُ متحكمٌ بالبلاد، نَشَدَ رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي القاهرةَ بحثاً عن الربطِ الكهربائي والغازِ المصري، وبمفعولٍ سياسيٍّ اِن امكن . وفيما كانَ تأكيدُ الرئاسيةِ المصريةِ على تلبيةِ المطالبِ اللبنانيةِ لا سيما في مجالِ الغازِ لتوليدِ الطاقة، كانَ السوريون يواصلون عملياتِ ربطِ خطوطِ الشبكةِ الكهربائيةِ معَ الاردن بخبراتٍ وايدٍ عاملةٍ سوريةٍ لاستجرارِ الطاقةِ الكهربائيةِ الى لبنان .

والى الآنَ فانَ العتمةَ على حالِها، على املِ تحقيقِ اختراقٍ كهربائيٍ بدايةَ العامِ المقبلِ على ذمةِ الوعودِ والتصريحاتِ المحلية ِوالخارجية.

وليسَ خروجاً عن عادتِه اَشعلَ حاكمُ المصرفِ المركزي الاوساطَ الماليةَ بتعميمٍ رفعَ بموجبِه سعرَ سحبِ دولارِ الودائعِ في البنوكِ من ثلاثةِ آلافٍ وتسعِمئةِ ليرةٍ للدولارِ الى ثمانيةِ آلافِ ليرة، وهو ما تباينت حولَه المواقفُ بينَ الترحيبِ واتهامِ الحاكمِ باتباعِ أساليبَ وتحفيزاتٍ وهميةٍ لسرقةِ دولارِ المودعينَ المنهوبينَ اصلاً.

فيما السائقون الموجوعون عادوا الى اصلِ مطالبِهم بتنفيذِ الحكومةِ وعودَها تجاهَهم من دعمِ صفيحةِ بانزين يومياً لكلِّ سائقٍ ومنحِهم البطاقةَ التمويليةَ وتوقيفِ سياراتِ الاجرةِ المخالفة، وعندما اَخلفت الحكومةُ كانَ اضرابُهم التحذيريُ اليومَ معَ توعدٍ بالتصعيد.

كورونياً حذّرَ وزيرُ الصحةِ فراس الابيض اللبنانيين، فكورونا تصعِّدُ من فعاليتِها، ومتحورُها اوميكرون يبدو انه وصلَ الاراضيَ اللبنانيةَ معَ اصابتينِ يتمُ حجرُهما ووضعُهما مستقر..

اقليمياً حالةُ اللا استقرار تسيطرُ على الكيانِ العبري المتقلبِ بينَ الغضبِ الفلسطيني المتصاعدِ والمفاوضاتِ النوويةِ الايرانيةِ في فيينا. وفيما يصرخُ الصهاينةُ من الوجعِ مهددينَ ومتوعدينَ بضربِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ

صارحَهم احدُ ابرزِ خبرائهم الامنيين – يوسي ميلمان – بضرورةِ السكوتِ والكفِّ عن الكلامِ الزائدِ الذي يدلُ على الهستيريا والذعرِ كما قال، مشبهاً تبجحَ القادةِ الصهاينةِ بضربِ ايران، كالشخصِ الذي يخافُ السيرَ بمفردِه ليلاً لذا يقومُ بالتصفيرِ من اجلِ ان يزرعَ الامانَ في نفسِه..

المصدر: قناة المنار