الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و296 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 4 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا و243 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة “سجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وحالة في الخليل وحالتان في بيت لحم”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 45، الخليل 74، رام الله 34، ضواحي القدس 3، نابلس 15، سلفيت 2، طوباس 2، جنين 8، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 110”.

ولفتت الوزارة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 40، الخليل 97، رام الله 39، نابلس 11، طوباس 6، جنين 18، طولكرم 9، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20”.

المصدر: وكالة وفا