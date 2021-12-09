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December 9 2021 - 15:32

روسيا.. تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

منذ 48 mins 9 December، 2021
روسيا.. تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا
أخبار دولية - روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 30209 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1181 حالة وفاة، فيما تعافى 35794 شخصا من إصابته. وتوزعت الإصابات على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاثمة موسكو (2948) تليها مدينة بطرسبورغ (2111) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1616).

وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و925806 إصابات، وبلغت حصيلة وفيات 286004 حالات، فيما تعافي من إصابته بـ”كوفيد-19″ 8 ملايين و637861 شخصا.

وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية تراجعا في الإصابات الجديدة التي بلغت ذروتها الشهر الماضي  بنحو 40 ألف إصابة يوميا، وكذلك في أعداد الوفيات التي تجاوزت 1200 حالة يوميا خلال الشهر الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

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