الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و319 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2021 - 17:26

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و319 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 8 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 3 وفيات و319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 54، الخليل 60، رام الله والبيرة 47، قلقيلية 4، جنين 20، طوباس 4، نابلس 16، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 105″، وتابعت “سجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة وحالتان في الخليل”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 29، الخليل 100، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 0، جنين 25، طوباس 6، نابلس 13، ضواحي القدس 3، طولكرم 8، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 115”.

المصدر: فلسطين اليوم

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