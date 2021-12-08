روسيا تسجل 30752 إصابة كورونا جديدة و1179 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 30752 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 9895597 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 30752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 9895597 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3004 ، و90 حالة وفاة، ، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 2209، فيما سجلت ضواحي موسكو 1854 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 36976 شخصًا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 8602067 شخصًا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 284823 شخصًا.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت يوم السبت الماضي أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19 وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أعلنت في وقت سابق، أن الوضع بخصوص تطور الجائحة في روسيا صعب للغاية.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء “كوفيد 19″؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.

المصدر: وكالة سبوتنيك