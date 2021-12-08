إسقاط طائرة تجسسية معادية أمريكية الصنع في أجواء محافظة مأرب

أعلنت القوات المسلحة، إسقاط طائرة تجسسيه في أجواء محافظة مأرب، نوع سكان إيغل (Scan Eagle) أمريكية الصنع.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء” تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيغل (Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.”

وأشار إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، منوها إلى أنها تعتبر الطائرة السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في الـ 4 من كانون الاول/ ديسمبر طائرة تجسس نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.

كما أسقطت في الـ 13 من شهر تشين الثاني/ نوفمبر الفائت، طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة مأرب.

كما أسقطت، في 09 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، طائرة تجسس مقاتلة تابعة للعدوان السعودي الأمريكي “أمريكية الصنع” من ذات النوع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، في 27 ايلول/ سبتمبر، طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) تابعة للعدوان في أجواء مديرية مدغل مأرب، وفي 14 آب/ أغسطس الماضي، أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة تجسس أمريكية من ذات النوع بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل.

ويومي 20 و22 حزيران/ يونيو الفائت تم إسقاط طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع “سكان إيغل” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح مأرب.

وطائرة “سكان إيغل” (Scan Eagle) بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.

المصدر: المسيرة