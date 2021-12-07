استئناف العمل في محطة حاويات اللاذقية بعد إزالة أضرار العدوان الإسرائيلي

استأنفت كوادر الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية العمل في تفريغ البواخر ونقل الحاويات التجارية بعد إزالة آثار العدوان الغاشم الذي استهدف ساحة الحاويات التجارية فجر اليوم.

وذكرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية أن إدارة المرفأ وبالتعاون والتنسيق مع محافظة اللاذقية والدفاع المدني والجهات المعنية قامت بعد إخماد الحرائق بتبريد وتنظيف المواقع المتضررة والتأكد من سلامة التجهيزات وبالأخص جاهزية الروافع والآليات والمعدات الثقيلة الموجودة في المرفأ.

ولفتت إدارة المرفأ وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية الى أن جميع الكوادر والعمال بخير وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط مشيرين إلى تكثيف ومواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ أعمال الحركة التجارية المطلوبة وإنجازها في مواعيدها وبرامجها الزمنية المحددة.

وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا صاروخيا مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري ما أدى الى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان.

المصدر: وكالة سانا