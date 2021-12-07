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December 7 2021 - 19:46

المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: “أوميكرون” أقل شدة من “دلتا”

منذ 49 mins 7 December، 2021
اوميكرون
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إن تحديد مدى شدة متحور كورونا “أوميكرون” سيستغرق بضعة أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من أسلافه.

واضاف فاوتشي انه “من شبه المؤكد أنه ليس أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنه قد يكون أقل شدة حتى”، وتابع “هناك بعض الاقتراحات التي تشير إلى أن أوميركون قد يكون أقل حدة ، لأنه عندما تنظر إلى النسبة بين عدد الإصابات وعدد حالات الاستشفاء في جنوب إفريقيا، يتبين أنها أقل من دلتا”.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في الولايات المتحدة بولاية كاليفورنيا، لدى عائد من جنوب إفريقيا في الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

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