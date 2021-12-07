وزارة الصحة تعلن عن الحاجة لمتطوعين لمواكبة حملة التلقيح

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

“تعلن وزارة الصحة العامة عن الحاجة إلى متطوعين لمواكبة حملة التلقيح التي تعمل الوزارة على تفعيلها لشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين تحقيقا للسلامة العامة.

وتتمثل المحطة الأقرب بالماراتون الذي تنظمه الوزارة يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 كانون الأول الجاري والذي ستفتح في خلاله عدد من مراكز التلقيح في المناطق اللبنانية لمختلف الفئات العمرية، ابتداء من سن الثانية عشرة وما فوق، عبر تقنية الـWalk In. وسيكون على المتطوعين تقديم المساعدة في المراكز لتسجيل غير المسجلين على المنصة الرسمية، كما يمكن لمن هم من طلاب الإختصاصات الطبية والتمريضية المشاركة في عمليات التلقيح.

وتلفت الوزارة إلى أن المتطوعين المشاركين في حملة التلقيح بمحطاتها المتعددة في المرحلة المقبلة، سيحصلون على شهادة بذلك من وزارة الصحة العامة.

لمن يرغب في التطوع الدخول على هذا الرابط: https://ee.kobotoolbox.org/x/jDFjcKDE

أو إرسال رسالة على الرقم الهاتفي التالي: 81303889”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام