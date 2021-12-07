كورونا في البرازيل.. تسجيل 108 وفيات و4385 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين أنها سجلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و147476 إصابة منذ بدء الجائحة.

وارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أسوأ حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند وثاني أعلى معدل للوفيات.

ومع تطعيم 65 في المئة من السكان بشكل كامل، انخفض متوسط الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مدى أسبوعين إلى 211 حالة يوميا مقارنة بحوالي 3 آلاف حالة وفاة يوميا في ذروة الجائحة في أبريل.

المصدر: وكالة رويترز