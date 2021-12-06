العراق: تأمين الحماية لقرية في كركوك بعد تعرضها لاعتداء إرهابي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الاثنين تأمين الحماية لقرية لهيبان في كركوك وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي شنه تنظيم “داعش” الاحد.

وذكرت الخلية في بيان لها ان “القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة الى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت الى تهديد من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية”، ولفتت الى انه “تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشر – جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس – بيشمركة”.

ونفت الخلية “ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية”.

المصدر: السومرية