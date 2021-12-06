العدو الاسرائيلي يغلق مداخل يعبد جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، جنوب غرب جنين بالصفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل البلدة، والطرق الفرعية والترابية المؤدية إليها، وأوقفت المركبات وفتشتها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت عدة حواجز في محيط القرى المجاورة ليعبد”، وذكرت أن “بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لاقتحامات متواصلة من قبل الاحتلال ومداهمة لعشرات المنازل واعتقالات”.

المصدر: وكالة وفا