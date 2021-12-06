منتج ايراني يشخص الاضطرابات في محطات الكهرباء

نجحت شركة هندسية ايرانية في انتاج جهاز يشخص ويسجل الاضطرابات في محطات الطاقة الكهربائية وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وافادت دائرة الشؤون العلمية والتقنية بمكتب رئاسة الجمهورية الايرانية، ان المدير التنفيذي لشبكة “بهينه نيروي اسبادان” بهنام نقي زادة اوضح أن تصميم جميع البرمجيات والأجهزة الخاصة بهذا المنتج تم إجراؤها من قبل الخبراء التقنيين الإيرانيين، وقال: حاليًا تم نصب هذا الجهاز في محطات كهرباء أصفهان وكرمانشاه وكيش وأيضًا في مناطق أخرى من البلاد.

اوضح يُستخدم مُسجل الثبات أو الإسقاط للمحطات الفرعية الإقليمية، وبالنسبة لتيارات الجهد وجميع القيم الموجودة فيما يتعلق بقسم الجهد والتيار، يمكن رسم شكل الموجة.

واشار الى انه إذا كان الانخفاض خارج نطاق الجهد المحدد على الجهاز ، فإنه يرى أنه خطأ ويسجل المجموعة الكاملة في الذاكرة الجيبية في حوالي ثانيتين ويرسلها إلى الخبراء المعنيين.

وتابع نقي زادة قائلا: الاستخدام الرئيسي لمسجل الأحداث هو في قسم المحطات الكهربائية الفرعية ذات الجهد العالي، ويتم تثبيت هذا الجهاز المنتشر في المحطات الفرعية، كما أنه من السهل أيضًا تثبيت هذا المنتج للمحطات الفرعية القديمة.

واضاف: لمشاهدة المعلومات لا حاجة إلى الرجوع إلى اللوحة، لأنه في هذا الجهاز يتم عرض المعلومات على الحاسوب وإرسالها إلى المدراء، وهذا الجهاز متصل بالإنترنت دائمًا ويمكنه مراقبة النظام.

ولفت الى ان ميزة هذا الجهاز مقارنة مع النموذج الأجنبي هو سعره المناسب وخدمات الصيانة، ويمكن لخدمات الصيانة المتاحة والسريعة حل المشكلات بسهولة، كما ان تصنيع هذا الجهاز محليا حال دون خروج العملة الاجنبية، ووفر فرص عمل لـ 15 شخصًا.

وأوضح نقي زادة: أن الخطأ في المحطات الكهربائية الفرعية ذات الجهد العالي يحدث بسبب خطأ بشري أو تشغيل غير صحيح لمعدات الحماية، مضيفا: من خلال تسجيل جميع أشكال موجات الجهد والتيار وكذلك تشغيل المعدات في لحظة الخطأ، سيتمكن الخبراء من تحليل أسباب الخطأ وكذلك تطبيق الإجراءات الوقائية.

المصدر: وكالة انباء فارس