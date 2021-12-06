السعودية تبيع أكبر شركة اتصالات محلية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “الصندوق السيادي” ، الأحد، نيته بيع 100.2 مليون سهم تمثل 5.01 بالمئة من حصته في شركة “إس تي سي” أكبر شركة اتصالات في البلاد.

وقال الصندوق في بيان مشترك مع الشركة، إن سعر الطرح الثانوي سيتراوح بين 100 ريال (26.7 دولارا) و116 ريال (31.4 دولارا) للسهم الواحد.

وحسب مسح “الأناضول، قد يصل ما يجمعه الصندوق من بيع حصته إلى 3.1 مليارات دولار.

وحسب إفصاح للبورصة المحلية، بدأ الطرح اليوم حتى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيخصص 10 بالمئة منه للأفراد والحصة المتبقية للمؤسسات.

ويملك الصندوق 70 بالمئة من شركة إس تي سي السعودية؛ وسبق أن أعلن نيته بيع جزء من حصته شرط أن يبقى صاحب حصة مسيطرة في الشركة تتجاوز 50 بالمئة.

المصدر: وكالة الاناضول