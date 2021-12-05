مواجهات ومداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي ليل السبت وفجر الأحد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، وسط مواجهات في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجراً، شاباً من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وبينت المصادر الأمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة خليل طقاطقة (20 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

وعرف من بين المعتقلين ايضاً من مناطق متفرقة في الضفة، الشاب جهاد أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله، والمحرر ساجي عطايا- كفر نعمة، وأحمد شوكت (شقيق الشهيد محمد شوكت)- سلفيت.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال، مساء أمس السبت، في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم