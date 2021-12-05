الجيش اللبناني: تمارين تدريبية في مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 28 / 11 / 2021 ولغاية 16 / 12 / 2021، ما بين الساعة 8,00 والساعة 17,00، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.

وستجري وحدة من الجيش، اعتبارا من 26 / 11 / 2021 ولغاية 17 / 12 / 2021، تمارين تدريبية نهارية وليلية في المناطق التالية: رأس مسقا، القاع، سقي أبو علي، جرود نيحا، جرد العاقورة، تل عمارة ومهبط تل الزعتر، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

كما، ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 22 / 11 / 2021 ولغاية 10 /12 /2021 ضمنا، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية