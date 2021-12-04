العراق: القبض على إرهابي في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت انه تم اعتقال إرهابي في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، تمكنت من اعتقال عنصر إرهابي في مدخل محافظة نينوى”.

ولفت البيان الى أن “المتهم (ح س) مطلوب وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اعتقاله بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية”، وأشار إلى أنه “سيتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه تباعا لينال جزاءه العادل”.

المصدر: السومرية