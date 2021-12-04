قوى الأمن: توقيف أحد مروجي المخدرات ضمن بيروت والجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2021 - 16:06

قوى الأمن: توقيف أحد مروجي المخدرات ضمن بيروت والجنوب

منذ 45 mins 4 December، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار ملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتوقيفهم، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المروجين الذي ينشط بترويج المخدرات ضمن محافظتي الجنوب وبيروت، ويدعى: م. ح. (من مواليد العام 1985، لبناني) ملقب بأبو حيدر.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه يستحصل على المواد المخدرة من شخص، يدعى:
ذ. ش. (من مواليد العام 1988، لبناني

من خلال المتابعة والتحريات المكثفة، تمكن المكتب المذكور من تحديد مكان وجود الأخير وتوقيفه. وقد اعترف بتجارة وترويج المخدرات.

كذلك أوقف عناصر المكتب أشخاصا آخرين، كانوا يستحصلون على المخدرات من الموقوفين المذكورين. أودعوا جميعا القضاء المختص، بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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