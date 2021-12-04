منطقة صيدا بحزب الله عرضت لتقديماتها الاجتماعية والصحية خلال الشهر الماضي

عرضت منطقة صيدا في حزب الله في بيان لها لواقع التقديمات الإجتماعية والصحية التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال البيان “قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري حول نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين”.

وتابع البيان “شملت تلك التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، أركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عرب طبايا، القنيطرة، فيما تركز عمل المطبخ شبه اليومي في الغازية وتعمير عين الحلوة”.

وأشار البيان إلى أن “التقديمات تضمنت منذ بداية تشرين الثاني حتى نهايته، توزيع 643 من الأدوية، تأمين 166 حالة استشفاء، كما تم توزيع 633 من الحصص التموينية، 1046 مساعدات مالية، وحل 19 مشكلة، بالإضافة لعيادة 15 مريضا، توزيع 11836 حصص غذائية، تقديم 40 واجب عزاء، توزيع 377 من الألبسة”، وتابع “كما قدمت 22 مساعدة مالية دراسية و56 حصص محروقات، الى جانب تأمين أثاث لمنزلين، تسجيل 8 معاملات حسم دراسي، تنظيم مكتبة إعارة عدد 80، زيارة 126 من عائلات الشهداء وتقديم ثلاث عربات إعاقة، توزيع 40 وجبة طعام، إجراء مصالحة، وتوزيع 46 من عبوات حليب الاطفال، كما شملت التقديمات 5 حصص دراسية، القيام بأربع جولات توجيهية لمؤسسات، تأمين 2 من الأدوات الكهربائية، توفير دعم لوجستي لطالب وعقد اجتماع لجنة اجتماعية وتنظيف مسجدين”.

ولفت البيان الى ان “العدد الكلي للمستهدفين بتلك الأنشطة يصبح 15175 مستفيدا بقيمة اجمالية 1,368,421,000 ل.ل ( مليار وثلاماية وثمانية وستون مليونا واربعماية وواحد زعشرين ألف ليرة لبنانية )”؟

كما عرضت منطقة صيدا في الحزب لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا خلال شهر تشرين الثاني ، حيث قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج كما نشطت الفرق المذكورة في ملف التوعيه للحث على التسجيل على منصة التلقيح والتشجيع على الإستفادة من اللقاح اضافة الى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروسات المتحورة الجديدة.

وشملت النشاطات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد كبير من أحياء مدينة صيدا كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا وتخللت الانشطة تقديمات، تواصل مع 649 حالة كورونا، 11 حملة تعقيم، 199 معاينة طبية، تأمين 56 فحص وبائي، و85 استشارة طبية، وتعبئة 70 استمارة حالة عدوى، إضافة إلى 11 حالة إستشفاء من الوباء، ونقل 9 حالات أخرى، وتأمين 21 من الادوية، وإجراء حملتي تلقيح للفيروس، ومسح معلوماتي لمخالطين، وحملة فحص للعدوى، وإقامة ثلاثة ايام صحية، وتوزيع 6 حصص تنظيف وتعقيم، ليبلغ العدد الكلي للأنشطة 1124 نشاطا استفاد منها 2033 شخصا بين مريض ومخالط وأفراد عاديين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام