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December 4 2021 - 10:22

اليمن: إسقاط طائرة تجسس معادية أمريكية الصنع في أجواء محافظة مأرب

منذ 59 mins 4 December، 2021
طائرة
اليمن - عربي وإقليمي

أسقطت الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، طائرة تجسس أمريكية الصنع تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.
وقال متحدث “القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: تمكنت دفاعاتنا الجوية – بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.
وأشارت القوات المسلحة إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.
وأكدت القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

المصدر: المسيرة

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