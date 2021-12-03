جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي.. إصابات في بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة

أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة باعتدءات لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى”.

وأضاف جبريل ان “مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة أصيب في قدمه، إضافة لاصابة ضابط إسعاف الإغاثة بجروح في يده”.

وكانت أفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بعد ظهر اليوم الجمعة، بتجريف العديد من الطرق في قرية بيتا جنوب نابلس لمنع وصول المتظاهرين إلى جبل صبيح”، وأكدت أن “الاحتلال دمر البنية التحتية في المنطقة من شبكات مياه وصرف صحي وشبكات الكهرباء المغذية للمنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم