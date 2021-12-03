الرئيس بري ترأس إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب

ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون ، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان ، ميشال موسى والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى.

وبعد الإجتماع قال الفرزلي “بناء على دعوة رئيس مجلس النواب إنعقدت هيئة مكتب المجلس وكان هناك نقاش مستفيض في جدول أعمال مقرر لجلسة تقرر عقدها نهار الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة وتم الإتفاق على جدول الاعمال وألحق به بعض إقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة وكان آخرها بالأمس في لجنة المال والموازنة تتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الامن الداخلي والامن العام وخلافها ولكن في آخر الجدول لان الجدول كان قد قرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة للاسباب العروفة”.

وعن موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي “البطاقة التمويلية موجودة على جدول الاعمال وهي جزء أساسي فيه”، وتابع “أيضا الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا اليها دولة الرئيس نهار الاثنين في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف وستعقد الجلسة في المجلس للنقاش في الكابيتال كونترول على امل اذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الاعمال”.

وعن موعد الانتخابات، قال الفرزلي “هذا الموضوع لم يكن مدرجا على جدول الاعمال لا داعي لإدارجه بعد البت بالطعن”، ولفت الى ان “مسألة الدعوة للهيئات الناخبة تتم بناء على اقتراح وزير الداخلية وتصدر بمرسوم موقع من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ونحن لا نتدخل في حق رئيس الجمهورية بالتوقيع او عدمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام