الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و287 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل حالة وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و245 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن “حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس”، ولفتت الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 58، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 31، جنين 29، الخليل 48، نابلس 14، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، مسافرون عبر معبر الكرامة 5”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 26، جنين 15، الخليل 51، نابلس 12، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 2”.

المصدر: فلسطين اليوم