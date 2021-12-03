الشيخ دعموش: من يعطل جلسات الحكومة هو من يصر على تسييس القضاء وابقائه رهينة ‏التدخلات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2021 - 13:08

الشيخ دعموش: من يعطل جلسات الحكومة هو من يصر على تسييس القضاء وابقائه رهينة ‏التدخلات

منذ 1 ساعة 3 December، 2021
الشيخ دعموش
لبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “على اللبنانيين أن يعرفوا ان اميركا تخدعهم مهما ‏حاولت أن تظهر بمظهر الحريص على مصلحة البلد، لأن الحريص على ‏مصلحة لبنان لا يحاصره ولا يعاقبه ولا يمنع عنه المساعدات ولا يحرض ‏اللبنانيين على بعضهم البعض، ولا يضغط على لبنان في ملف ترسيم ‏الحدود البحرية ليقدم التنازلات على حساب حقه للعدو الاسرائيلي، وهذا كله تفعله اميركا في لبنان”.

كما أكد أن “أحد اسباب معاناة اللبنانيين هي الحصار الأميركي ‏المفروض على لبنان والسياسات والاجراءات الاميركية المتبعة، ‏واولويتنا هي كسر هذا الحصار والتخفيف من تداعياته على اللبنانيين، ‏وخدمة الناس ومساعدتهم بكل امكاناتنا وقدراتنا للخروج من هذه الازمة ‏التي تضغط على الجميع”.

وفي السياق، لفت الشيخ إلى أن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تتحمل ‏كامل مسؤولياتها وأن تعالج الأسباب التي لا تزال تحول دون اجتماعها، ‏وليس صحيحاً أن الثنائي الشيعي هو من يعطل جلسات الحكومة، بل من يعطل جلسات الحكومة هو من يصر على تسييس القضاء وابقائه رهينة ‏التدخلات والاستخدامات السياسية والضغوط الداخلية والخارجية”.

ورأى ان “هذه الاسباب هي التي تمنع حتى الآن من عودة الحكومة ‏للاجتماع، وعدم المبادرة الى ازالتها يزيد الأمور تعقيداً، لذلك لا بد من ‏معالجتها وايجاد المخارج التي تساعد على الحل وعلى الخروج من المشكلة”.  ‏

المصدر: الوكالة الوطنية

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