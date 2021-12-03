الشيخ دعموش: من يعطل جلسات الحكومة هو من يصر على تسييس القضاء وابقائه رهينة ‏التدخلات

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “على اللبنانيين أن يعرفوا ان اميركا تخدعهم مهما حاولت أن تظهر بمظهر الحريص على مصلحة البلد، لأن الحريص على مصلحة لبنان لا يحاصره ولا يعاقبه ولا يمنع عنه المساعدات ولا يحرض اللبنانيين على بعضهم البعض، ولا يضغط على لبنان في ملف ترسيم الحدود البحرية ليقدم التنازلات على حساب حقه للعدو الاسرائيلي، وهذا كله تفعله اميركا في لبنان”.
كما أكد أن “أحد اسباب معاناة اللبنانيين هي الحصار الأميركي المفروض على لبنان والسياسات والاجراءات الاميركية المتبعة، واولويتنا هي كسر هذا الحصار والتخفيف من تداعياته على اللبنانيين، وخدمة الناس ومساعدتهم بكل امكاناتنا وقدراتنا للخروج من هذه الازمة التي تضغط على الجميع”.
وفي السياق، لفت الشيخ إلى أن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها وأن تعالج الأسباب التي لا تزال تحول دون اجتماعها، وليس صحيحاً أن الثنائي الشيعي هو من يعطل جلسات الحكومة، بل من يعطل جلسات الحكومة هو من يصر على تسييس القضاء وابقائه رهينة التدخلات والاستخدامات السياسية والضغوط الداخلية والخارجية”.
ورأى ان “هذه الاسباب هي التي تمنع حتى الآن من عودة الحكومة للاجتماع، وعدم المبادرة الى ازالتها يزيد الأمور تعقيداً، لذلك لا بد من معالجتها وايجاد المخارج التي تساعد على الحل وعلى الخروج من المشكلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية